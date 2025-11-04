'Ajax stelt fans teleur en blokkeert zo'n duizend entreekaarten'

Ajax heeft voor het thuisduel met Galatasaray ongeveer duizend kaarten geblokkeerd, zo meldt Algemeen Dagblad . Het duel tegen de Turkse topclub wordt woensdagavond om 21.00 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.

Voorafgaand aan de wedstrijd maakte Ajax bekend dat er extra maatregelen gelden om te voorkomen dat supporters van de tegenpartij tickets zouden bemachtigen. Kaarten van fans die zich niet aan de gestelde voorwaarden hebben gehouden, zijn geblokkeerd. Alleen supporters met een seizoens- of clubkaart van vóór 28 augustus 18.00 uur, voordat de loting voor de Champions League-hoofdfase plaatsvond, konden tickets bestellen. Personen die hun kaarten hadden doorgegeven aan fans die na 28 augustus lid werden, ontvingen een bericht van Ajax.

In dat bericht werd duidelijk gemaakt dat de tickets voor het duel met Galatasaray zijn geblokkeerd. Ajax benadrukt dat deze kaarten niet worden gedeblokkeerd en dat het dus geen zin heeft om woensdag naar het stadion te komen. De plekken blijven leeg.

Wie toch met een onrechtmatig verkregen kaartje het stadion probeert te betreden, riskeert een stadionverbod en een boete van 450 euro. Bij de ingang van de Johan Cruijff Arena zullen woensdag extra controles plaatsvinden.

Het is niet de eerste keer dat Ajax aanvullende maatregelen neemt bij een duel met Galatasaray. In januari van dit jaar stonden beide clubs ook tegenover elkaar in Amsterdam, in de Europa League. Toen werden zo’n 600 kaarten geblokkeerd.