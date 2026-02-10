Ajax stelt nieuwe trainer aan: "Hij is een ervaren trainer-coach"

"Oscar en ik kennen elkaar goed", vertelt technisch directeur Jordi Cruijff op de clubsite van Ajax. "Belangrijker is dat ik zijn voetbalvisie ken en weet hoe zijn mentaliteit is. Daar gaat Jong Ajax veel aan hebben. Oscar is een ervaren trainer-coach die in veel landen en competities heeft gewerkt, dus verschillende voetbalculturen kent en meerdere prijzen heeft gewonnen."

"Het is ook belangrijk voor zijn rol bij Jong Ajax dat hij in de jeugdopleiding van Barcelona heeft gevoetbald en daar ook trainer is geweest van het hoogste jeugdelftal. Met de aanstelling van Oscar en zijn assistenten leggen wij de lat voor het verder ontwikkelen van de talenten hoog en daarmee laten we zien dat Jong Ajax een belangrijk team is voor de club", aldus Cruijff.