2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax stelt nieuwe trainer aan: "Hij is een ervaren trainer-coach"

Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Dinsdag stuurde Ajax hoofdtrainer Willem Weijs van Jong Ajax de laan uit. De Amsterdamse club heeft inmiddels ook al een nieuwe oefenmeester aangesteld, want Oscar García krijgt de beloftenploeg onder zijn hoede.

"Oscar en ik kennen elkaar goed", vertelt technisch directeur Jordi Cruijff op de clubsite van Ajax. "Belangrijker is dat ik zijn voetbalvisie ken en weet hoe zijn mentaliteit is. Daar gaat Jong Ajax veel aan hebben. Oscar is een ervaren trainer-coach die in veel landen en competities heeft gewerkt, dus verschillende voetbalculturen kent en meerdere prijzen heeft gewonnen."

"Het is ook belangrijk voor zijn rol bij Jong Ajax dat hij in de jeugdopleiding van Barcelona heeft gevoetbald en daar ook trainer is geweest van het hoogste jeugdelftal. Met de aanstelling van Oscar en zijn assistenten leggen wij de lat voor het verder ontwikkelen van de talenten hoog en daarmee laten we zien dat Jong Ajax een belangrijk team is voor de club", aldus Cruijff.

