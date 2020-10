Geschreven door Luuc Knul 04 okt 2020 om 14:10

© Proshots

Na drie opeenvolgende overwinningen heeft Ajax zijn eerste nederlaag geleden tegen FC Groningen. Ajax speelde inspiratieloos en vooral in een erg laag tempo, tegen een Groningen dat werkte voor elke meter. Ajax startte zonder Schuurs, die door een schouderblessure die hij vorige week opliep uit voorzorg op de bank begon. Jurriën Timber verving hem in het centrum. Verder was er in de spits plek voor Labyad en begon Tadic op de linkerflank. Promes speelde als nummer 10, Kudus ontbrak vanwege een blessure.

Tamme eerste helft

In de eerste helft werd het spelbeeld snel duidelijk, waarbij Ajax de bal kreeg en Groningen achterover leunde. Ajax speelde echter in een veel te laag tempo om het Groningen écht lastig te maken, en de thuisploeg had te weinig stootkracht op de counter. Dit zorgde voor een rustige en vooral slordige eerste helft. Op een paar speldenprikjes na (Alvarez, Gravenberch) gebeurde er vrijwel niets noemenswaardig en was het – zeker zonder publiek – geen opwindende wedstrijd. Hoewel Ajax in verdedigend opzicht niets te duchten had van Groningen, was het zelf niet in staat om dreiging om te zetten in echte kansen. De pass in de laatste fase was te vaak onzorgvuldig, waardoor Groningen makkelijk op de been bleef.

Groningen op voorsprong

In de rust vond Ten Hag het niet nodig om te wisselen en ging met dezelfde elf het veld op. Het liep niet bij de Amsterdammers en dit leidde uiteindelijk tot een doelpunt voor Groningen. Een spaarzame uitbraak van de thuisploeg via Strand Larsen betekende de voorsprong voor de Groningers. De inzet van de spits werd nog gepakt door Onana, maar Remco Balk was er snel bij voor de rebound: 1-0.

Wie dacht dat Ajax na deze achterstand snel orde op zaken zou stellen had het mis. De Amsterdammers bleven in een erg laag tempo en zonder creativiteit spelen. Ten Hag koos ervoor om Neres te brengen voor Antony, en even later ook Huntelaar en Martinez. Ook met deze inbreng veranderde het spelbeeld niet. Er werd slechts een handvol kansen gecreëerd. De eerste was voor Promes, die na een voorzet van invaller Neres in kansrijke positie over schoot. Daarvoor had Groningen al verder afstand kunnen nemen, maar middenvelder Lundqvist trof uit een scherpe counter de paal.

Huntelaar en Tadic raken het houtwerk

Pas in de 85e minuut leek Ajax aan een slotoffensief te beginnen, waarbij één grote kans werd gecreëerd. Een voorzet van Gravenberch werd slecht verwerkt door Padt, waarna Tadic in de rebound de lat raakte. Vervolgens schoot Huntelaar nogmaals snoeihard op de lat.Hier kwam Groningen goed weg. Ook Traoré was daarna nog gevaarlijk, maar kon geen kracht achter zijn kopbal zetten. Groningen overleefde deze mogelijkheden en speelde de blessuretijd van liefst 8 minuten verder vrij makkelijk uit. Feit is dat Ajax te weinig heeft gebracht om het de thuisploeg echt lastig te maken, die hier optimaal van profiteerde.

Door het verlies is Ajax nu zijn ongeslagen status kwijt. Volgende week speelt Ajax thuis tegen SC Heerenveen, waarna op 21 oktober de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League op het programma staat. Dan ontvangt Ajax de kampioen van de Premier League, Liverpool, in de Johan Cruijff Arena.