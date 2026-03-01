Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax stelt teleur tegen PEC Zwolle en speelt bloedeloos gelijk

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Owen Wijndal tegen PEC Zwolle
Owen Wijndal tegen PEC Zwolle Foto: © BSR Agency

Ajax heeft een punt overgehouden aan het duel met PEC Zwolle. In Zwolle werd het uiteindelijk 0-0.

De Amsterdammers begonnen zwak en hadden in de eerste helft weinig in te brengen tegen het fellere en beter georganiseerde PEC. Grote kansen waren schaars. Weghorst noteerde pas na veertig minuten het eerste schot van Ajax, terwijl PEC via Mac Nulty en een bijna-penaltymoment gevaarlijker oogde. Een handsbal van Buurmeester leverde na tussenkomst van de VAR geen strafschop op.

Na rust bleef het moeizaam voor Ajax. PEC raakte de lat via Oosting en profiteerde bijna van een blunder van Paes, maar Kostons verzuimde te scoren. Ajax kreeg via Regeer en later Fitz-Jim nog kansen, terwijl wissels met onder meer Berghuis, Fitz-Jim, Tomiyasu en Dolberg voor wat meer dreiging zorgden. Toch slaagden de Amsterdammers er niet in echte druk te ontwikkelen.

Gerelateerd:
Kees Kwakman

Kwakman schrikt zich rot van Ajacied: "Zelden zo onopvallend"

0
Jordi Cruijff kijkt rond

Ajax heeft hoofdtrainer al binnen? "Cruijff is ons drie stappen voor"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Eredivisie Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties