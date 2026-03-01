Ajax stelt teleur tegen PEC Zwolle en speelt bloedeloos gelijk

Ajax heeft een punt overgehouden aan het duel met PEC Zwolle. In Zwolle werd het uiteindelijk 0-0.

De Amsterdammers begonnen zwak en hadden in de eerste helft weinig in te brengen tegen het fellere en beter georganiseerde PEC. Grote kansen waren schaars. Weghorst noteerde pas na veertig minuten het eerste schot van Ajax, terwijl PEC via Mac Nulty en een bijna-penaltymoment gevaarlijker oogde. Een handsbal van Buurmeester leverde na tussenkomst van de VAR geen strafschop op.

Na rust bleef het moeizaam voor Ajax. PEC raakte de lat via Oosting en profiteerde bijna van een blunder van Paes, maar Kostons verzuimde te scoren. Ajax kreeg via Regeer en later Fitz-Jim nog kansen, terwijl wissels met onder meer Berghuis, Fitz-Jim, Tomiyasu en Dolberg voor wat meer dreiging zorgden. Toch slaagden de Amsterdammers er niet in echte druk te ontwikkelen.