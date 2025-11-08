'Ajax stelt voorlopig geen nieuwe trainer aan': "Zit een weeffout"

Ajax overweegt pas in het nieuwe seizoen een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. Na het ontslag van John Heitinga lijkt de club eerst een interim-oplossing te willen, zodat een bestuurlijke herstructurering kan plaatsvinden, meldt Het Parool.

Eerder werd al duidelijk dat de Amsterdamse club de organisatiestructuur wil veranderen. Volgens Het Parool is dat niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. De raad van commissarissen werd al flink uitgekleed en onder meer Danny Blind kondigde zijn vertrek aan. Topfuncties bij Ajax worden bovendien regelmatig opnieuw ingevuld; zelfs Alex Kroes, die de club goed kent, lijkt er klaar mee.

De krant schrijft dat de club 'een einde wil maken aan al die bestuurlijke instabiliteit en de daarmee samenhangende sportieve neergang.' Het huidige bestuursmodel kent drie lagen: de rvc, de directie en de bestuursraad. Vooral de bestuursraad, die de vereniging vertegenwoordigt, heeft veel invloed. Volgens Het Parool moet die macht worden ingeperkt.

"Bij de vereniging en bestuursraad lopen mensen rond met het hart op de goede plaats die het beste met Ajax voorhebben, maar het zorgt voor informele lijntjes en belangenverstrengeling die het moeilijk maken Ajax te besturen", zegt Gerben Everts, voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Everts noemt een ingreep in de governance onvermijdelijk: "Nu blijft het voortmodderen. Er zit een weeffout in de structuur die het hele merk Ajax raakt. De prestaties en de financiën lijden eronder."

Het Parool waarschuwt dat een 'verbouwing' van het bestuursmodel tijd kost. "De aanpassing van de bestuursstructuur is eerder een kwestie van maanden of jaren dan van weken. Een niet al te ingrijpende verbouwing kan plaatsvinden door de macht van de vereniging in te perken via een aanpassing van de statuten van de nv. De vereniging moet er dan wel mee akkoord gaan om in het eigen vlees te snijden. Dat zal ongetwijfeld tot de nodige discussie leiden."

Tijdens deze bestuurlijke herstructurering is het volgens de krant een serieuze optie om een interim-trainer aan te stellen. Een nieuwe hoofdtrainer zou dan pas volgend seizoen beginnen. "Dat voorstel zal Erik ten Hag of een andere topkandidaat beter in de oren klinken dan onmiddellijk instappen. Zo kan de nieuwe hoofdtrainer immers invloed uitoefenen op de nieuwe technisch directeur of voetbalcommissaris."