Ajax stelt weer teleur: "Ze gaan hele donkere tijden tegemoet"

Driessen vond Ajax niet slecht beginnen aan de wedstrijd. "Maar de tweede helft was een trainingspartij voor AZ", oordeelt hij in een video-item van de Telegraaf. "Het moet meer op Ajax-voetbal gaan lijken, maar die stappen zijn voor deze groep te groot. Het ziet er niet uit. Tegen AZ, de eerste tegenstander uit het linkerrijtje, ga je er kansloos vanaf. Het spel is niet om aan te zien en er zit ook geen verbetering in."

Volgens de journalist moeten de spelers van Ajax ingrijpen. "De trainer heeft misschien een eigen visie, maar als de spelers het niet kunnen uitvoeren en het past niet bij ze, dan moeten de spelers zelf maar hun hand opsteken. Dit wordt een heilloos seizoen op deze manier", voorspelt hij. "Ajax heeft één groot geluk: dat ze de komende duels niet in de ArenA spelen. Er is geen enkel handvat om te zeggen dat het daar wel gaat lukken. Ik denk dat Ajax hele donkere, zware tijden tegemoet gaat."