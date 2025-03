Ajax-sterkhouder sluit vertrek uit: "Daar denk ik dan pas over na"

Josip Sutalo is blij dat het nu weer goed gaat bij Ajax. De Kroaat kreeg vorig seizoen veel kritiek, maar is momenteel een van de sterkhouders in de Amsterdamse ploeg.

"Kritiek is onderdeel van het voetbal, zeker bij een grote club als Ajax. Ik probeerde er niet te veel aan te denken en gewoon mijn werk te doen", blikt Sutalo terug in gesprek met het Kroatische Sportske Jutarnji. "Misschien heeft het me juist wel sterker gemaakt, want nu het goed gaat voel je nog meer tevredenheid."

De mandekker merkt dat het optimisme terug is binnen Ajax. "De fans zijn weer optimistisch. Dat is mooi om te zien. Als een team goed speelt en wint, dan wordt de sfeer automatisch beter. Wij spelers weten wel dat we niet moeten stoppen, maar dat we altijd voor meer moeten gaan."

Sutalo werd eerder al gelinkt aan een vertrek bij Ajax. Dat is nu niet aan de orde, maakt hij duidelijk. "Wat clubs betreft, ben ik momenteel volledig gefocust op Ajax. Transfers zijn een onderdeel van het voetbal, maar daar denk ik pas over na als het zover is", aldus de Kroaat.