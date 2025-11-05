Ajax strijdlustig maar verliest met ruime cijfers van Galatasaray

Ajax is er opnieuw niet in geslaagd om punten te pakken in de Champions League. Ondanks dat het spel bij vlagen niet slecht was, was Galatasaray met 3-0 te sterk in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de druk op trainer John Heitinga nog meer toeneemt.

Ajax heeft in de Johan Cruijff Arena een zware nederlaag geleden tegen Galatasaray. De Amsterdammers gingen met 0-3 onderuit en blijft op de hatelijke nul punten in de Champions League. Ajax begon de wedstrijd goed georganiseerd en kreeg in de eerste helft een aantal mogelijkheden. Doelman Remko Pasveer voorkwam met enkele uitstekende reddingen dat de Turken op voorsprong kwamen, waardoor het bij rust 0-0 bleef.

Na rust kwam Galatasaray beter in de wedstrijd en opende topspits Victor Osimhen in de 59e minuut de score met een kopbal uit een uitstekend aangesneden voorzet. Daarna volgden nog twee treffers van Osimhen, beide uit strafschoppen in de 64e en 78e minuut, waar vanuit Ajax beklag over was. In de 84e minuut werd Osimhen gewisseld voor een andere topspits: Icardi, maar de wedstrijd was toen al beslist.

Ajax probeerde nog terug te komen in de wedstrijd, maar slaagde daar niet in. Gloukh miste een kans met een volley en Mokio schoot een afstandsschot op doelman Cakir. Met deze nederlaag blijft Ajax onderaan staan in hun Champions League-groep en kan Heitinga zich opmaken voor zware dagen met het uitduel van FC Utrecht op komst.