Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Ajax strijdlustig maar verliest met ruime cijfers van Galatasaray

Arthur
bron: Champions League
John Heitinga verontwaardigd
John Heitinga verontwaardigd Foto: © Pro Shots

Ajax is er opnieuw niet in geslaagd om punten te pakken in de Champions League. Ondanks dat het spel bij vlagen niet slecht was, was Galatasaray met 3-0 te sterk in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de druk op trainer John Heitinga nog meer toeneemt.

Ajax heeft in de Johan Cruijff Arena een zware nederlaag geleden tegen Galatasaray. De Amsterdammers gingen met 0-3 onderuit en blijft op de hatelijke nul punten in de Champions League. Ajax begon de wedstrijd goed georganiseerd en kreeg in de eerste helft een aantal mogelijkheden. Doelman Remko Pasveer voorkwam met enkele uitstekende reddingen dat de Turken op voorsprong kwamen, waardoor het bij rust 0-0 bleef.

Na rust kwam Galatasaray beter in de wedstrijd en opende topspits Victor Osimhen in de 59e minuut de score met een kopbal uit een uitstekend aangesneden voorzet. Daarna volgden nog twee treffers van Osimhen, beide uit strafschoppen in de 64e en 78e minuut, waar vanuit Ajax beklag over was. In de 84e minuut werd Osimhen gewisseld voor een andere topspits: Icardi, maar de wedstrijd was toen al beslist.

Ajax probeerde nog terug te komen in de wedstrijd, maar slaagde daar niet in. Gloukh miste een kans met een volley en Mokio schoot een afstandsschot op doelman Cakir. Met deze nederlaag blijft Ajax onderaan staan in hun Champions League-groep en kan Heitinga zich opmaken voor zware dagen met het uitduel van FC Utrecht op komst.

John Heitinga

Heitinga opvallend positief: "We doen het zestig minuten goed"

Youri Baas baalt

Youri Baas over penalty: "Ik kan moeilijk mijn arm eraf hakken"

Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

