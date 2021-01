Geschreven door Auke Kooreman 12 jan 2021 om 09:01

Na ruim zes jaar krijgt Timothy Fosu-Mensah de kans om terug te keren bij zijn jeugdclub. De allround verdediger hoeft niet te reken op minuten van Ole Gunner Solskjaer en mag vertrekken van Manchester United. Samen met Bayer Leverkussen strijdt Ajax om de handtekening van de Amsterdammer.

Voormalig Ajax-trainer Peter Bosz en Erik ten Hag zijn momenteel volop bezig om de drievoudig international in te lijven. Volgens verschillende bronnen is de Duitse huidige nummer drie de grootste kanshebber, maar Marc Overmars liet voor het duel met PSV weten dat er nog veel kan gebeuren in Amsterdam.

Fosu-Mensah is op een zijspoor beland en mag van Manchester United voor een kleine transfersom vertrekken. Daarnaast is de Nederlandse verdediger ook in het bezit van een aflopend contract. “Ik weet niet zeker of Timo deze maand zal blijven of dat hij snel een beslissing gaat nemen,” vertelde de trainer op de officiële kanalen van Manchester United. “Hij heeft niet voldoende gespeeld. Natuurlijk mag hij daarom, met het oog op een transfer in januari met andere clubs in gesprek. Het is moeilijk als je goede spelers, getalenteerde spelers hebt en je deze geen speelminuten kan geven.”

Diverse media meldden de afgelopen dagen dat Fosu-Mensah in vergaande onderhandelingen is met Bayer Leverkusen. Voor een bedrag van 1,7 miljoen euro zou de verdediger op te halen zijn op Old Trafford. Ajax lijkt ook bereid om dat bedrag op tafel te leggen. Als jeugdspeler speelde Fosu-Mensah tussen 2006 en 2014 in de academie van de Amsterdamse club. Ruim zes jaar geleden haalde Manchester United hem naar Engeland.