'Ajax strijdt met PSV en andere clubs om groot Frans talent'

Ajax en PSV hebben interesse in Sol Sidibé, dat claimt het Franse Foot Mercato . Het achttienjarige talent van Stoke City kan ook naar Lille OSC, terwijl Aston Villa de meest concrete partij is.

Sidibé maakte in 2023 zijn debuut in het profvoetbal en kwam 21 maal uit in de Championship. De controleur stond het afgelopen halfjaar aan de zijlijn omdat hij werd geveld door eenhardnekkige rugblessure. De interesse in hem is er echter niet minder om geworden.

Aston Villa zou momenteel het meest concreet zijn, terwijl ook Lille OSC zijn kunsten nauwlettend in de gaten houdt. Ajax en PSV houden het jonge talent ook in de gaten, dat met nog één jaar op zijn contract niet bijzonder veel zal kosten.