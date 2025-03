'Ajax strijdt met PSV en Feyenoord om zoon van oud-international'

Ajax heeft interesse in Jerayno Schaken. De zoon van voormalig Oranje-international Ruben Schaken speelt momenteel in de jeugdopleiding bij SC Heerenveen en heeft indruk gemaakt op Ajax, PSV en Feyenoord. Dat meldt Feyenoord Youth Watcher.

De 15-jarige Jerayno Schaken is, net als zijn vader, een buitenspeler. Bij SC Heerenveen speelt hij in het Onder 17-team, waarmee hij al een lichting boven zijn eigen leeftijd speelt. In het elftal speelt Jerayno samen met zijn ouderere broer Kirayno, ook een flankspeler. Beide zoons van Schaken senior begonnen bij SVO met voetballen, waarna de overstap naar PEC Zwolle volgde.

Kirayno trok vervolgens naar Feyenoord, terwijl Jerayno naar Ajax trok. In 2018 verruilde Kirayno Feyenoord voor SC Heerenveen. Hij tekende in december 2024 zijn eerste profcontract. Jerayno maakte drie seizoenen geleden de overstap van Ajax naar SC Heerenveen. Daar maakt hij dusdanig indruk dat Feyenoord, Ajax en PSV interesse zouden hebben.