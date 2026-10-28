'Ajax strijdt met PSV om handtekening van Portugese doelpuntenmaker'

PSV zou interesse hebben in de 21-jarige spits Gustavo Varela. De Portugees wordt echter niet alleen aan de Eindhovenaren gelinkt, want ook Ajax zou in de markt zijn.

De twee Nederlandse topclubs worden door het Italiaanse medium La Gazzetta dello Sport gelinkt aan Varela, die momenteel bij Monza hard aan de weg timmert. Zijn opmars zou dus de interesse van PSV en Ajax gewekt hebben, maar ook de Italiaanse grootmacht Napoli wordt genoemd als mogelijke vervolgbestemming.

Varela begon zijn loopbaan in de jeugd van Sporting, maar vertrok daar al in 2016. Hij ging aan de slag bij het Griekse PAOK, waar hij zes jaar zou spelen. Medio 2022 haalde Benfica hem namelijk terug naar Lissabon, waar hij tot zijn vertrek naar Monza enkele maanden geleden nog speelde. In het seizoen 2025/2026 speelde Varela op huurbasis voor Gil Vicente. Bij Monza staat de teller al op negen treffers in acht officiële wedstrijden.