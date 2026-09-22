'Ajax strijdt met scala aan topclubs voor handtekening middenvelder'

Ajax wil zich gaan versterken met Ilyas Houira. Dat meldt Tipsbladet. De technische begaafde jongeling is momenteel actief bij FC Kopenhagen. Ajax kan rekenen op veel concurrentie.

Volgens het voetbaltijdschrift trekt Houira enorm veel aandacht van grote clubs in Europa. Het vijftienjarige toptalent verruilde Aarhus begin dit kalenderjaar voor FC Kopenhagen, waar hij een contract tot de zomer van 2029 tekende. Desondanks zijn al meerdere clubs naar Denemarken afgereisd om hem met eigen ogen aan het werk te zien.

Tipbladet meent dat veel grote Europese clubs Houira zouden willen ophalen. In Denemarken staat hij nog tot 2029 onder contract. Premier League-giganten Manchester City, Manchester United, Arsenal en Chelsea zouden de jongeling willen hebben, net als Borussia Dortmund én Ajax.

Verschillende clubs uit Frankrijk en Spanje worden niet bij naam genoemd. Eerder waren City, FC Barcelona en Dortmund al voor hem in de race, maar toen koos hij voor FC Kopenhagen. hij werd recent opgeroepen voor Marokko O17.