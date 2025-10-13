'Ajax strijdt om talent, maar Real Madrid heeft beste papieren'

Het Sportpaleis
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Arthur
bron: Sport
Gilberto Mora
Gilberto Mora Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Gilberto Mora, het Mexicaanse toptalent van Club Tijuana. De Amsterdammers zijn echter niet de enige clubs die geïnteresseerd zijn in de zestienjarige aanvallende middenvelder. Ook grote Europese clubs als Manchester United, FC Barcelona en Real Madrid volgen Mora nauwlettend.

Volgens Ignacio Ruvalcaba, hoofd van de jeugdopleiding bij Club Tijuana, koestert Mora een grote droom: spelen voor Real Madrid. "Hij droomt ervan om ooit bij Real Madrid te spelen, maar blijft tegelijkertijd realistisch," aldus Ruvalcaba tegenover Sport.

Mora maakte vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal van Club Tijuana en maakt dit seizoen al indruk met elf optredens, vijf goals en één assist. Ondanks zijn jonge leeftijd kan de middenvelder pas in januari 2027 de overstap maken, zodra hij achttien wordt.

De interesse in Mora is groot, maar de financiële eisen zijn dat ook. Club Tijuana wil minimaal 17 miljoen euro ontvangen voor hun juweel. Voor Ajax lijkt dit bedrag, gecombineerd met Mora’s voorkeur voor een grote Europese topclub, een flinke uitdaging.

Hoewel Ajax dus duidelijk belangstelling heeft, lijkt de strijd om Gilberto Mora voorlopig vooral te gaan tussen de grote namen uit Engeland en Spanje, met Real Madrid als de droomclub van de jonge Mexicaan.

