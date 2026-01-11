'Ajax strikt aanvaller en bedingt optie tot koop van miljoenen'

Ajax heeft de mogelijkheid om Maximilian Ibrahimovic na dit seizoen definitief in te lijven voor 3,5 miljoen euro. Dat meldt De Telegraaf. De negentienjarige linksbuiten komt op huurbasis over van AC Milan, met een vastgelegde optie tot koop.

Fabrizio Romano bevestigde zaterdag al dat de transfer rond is, al bleef een bedrag toen nog onvermeld. Inmiddels is duidelijk dat Ajax 3,5 miljoen euro moet betalen om de zoon van Zlatan Ibrahimovic definitief vast te leggen. AC Milan heeft daarbij een doorverkooppercentage bedongen, al is niet bekend hoe hoog dat is. De Amsterdammers zijn momenteel bezig met het uitwerken van de persoonlijke voorwaarden voor een eventuele permanente overstap.

Ibrahimovic sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax, maar zal ook geregeld meetrainen met het eerste elftal. Bij AC Milan speelde hij dit seizoen voor het beloftenteam Milan Futuro, waar hij zich liet zien met vijf doelpunten en vijf assists in achttien wedstrijden.

Hoewel de aanvaller meerdere opties had binnen Nederland, kozen hij en zijn vader uiteindelijk bewust voor Ajax. De clubleiding ziet in Ibrahimovic een interessante investering voor de toekomst. Alex Kroes en Marijn Beuker zijn ervan overtuigd dat hij in Amsterdam de juiste omgeving vindt om zich door te ontwikkelen richting de top.