Ajax strikt jonge verdediger: "Laten zien waarom ik hier speel"

"Het niveau ligt hier duidelijk hoger, maar ik voelde me snel op mijn plek", vertelt Van Gennip aan Ajax Showtime. De Amsterdammer begon zijn voetbalavontuur bij AFC en viel daar al snel op. Via een stage kwam hij terecht in de jeugd van FC Utrecht, waar hij uitkwam voor de O14. "Ik was in het begin wat terughoudend, maar al snel durfde ik meer en groeide ik als speler."

Ajax meldde zich na een sterk seizoen. "Ik was superblij en besefte het pas echt toen ik op gesprek ging. Ze hadden een duidelijk plan met mij." Van Gennip omschrijft zichzelf als een snelle, rechtsbenige centrale verdediger met een goede pass en sterk in één-tegen-één-duels. "Ik moet nog beter worden in indribbelen en met mijn linkerbeen, maar daar ga ik hier hard aan werken."

Zijn ambities bij Ajax zijn helder. "Een basisplek veroveren, prijzen winnen en mezelf maximaal ontwikkelen. Ik moet niet bang zijn en laten zien waarom ik bij Ajax speel." Als voorbeeld noemt hij Virgil van Dijk. "Sterk, coachend, nergens bang voor, dat wil ik ook."