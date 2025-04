Ajax strikt nieuwe shirtsponsor: "We zijn ongelooflijk trots"

Ajax en Olympia waren al partners, maar hebben deze samenwerking dus uitgebreid. "In een korte tijd heeft Olympia zich op de Toekomst tot een vertrouwde, zichtbare en relevante partner ontwikkeld. Dat we Olympia vanaf komend seizoen ook op de shirts van onze mannenelftallen terug gaan zien ligt in lijn met zowel hun ambitie als die van ons", reageert Cas Biesta, commercieel directeur Ajax, op de clubsite van de Amsterdammers.

Dimitri Yocarini, CEO Olympia, is blij met de intensievere samenwerking. "We zijn ongelooflijk trots dat we - net als debuterende jeugdspelers van Ajax - ook in de Johan Cruijff ArenA gaan schitteren. Je blijven ontwikkelen, beter worden; dat vinden wij in ons werk enorm belangrijk en het is heel erg mooi om dit ook te herkennen bij Ajax."

Olympia neemt het rugsponsorschap over van Ziggo Sport. Ziggo blijft de komende seizoenen hoofd- en shirtsponsor van Ajax.