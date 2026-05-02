'Ajax stunt met komst succestrainer': "Die is wel gesproken"
Andoni Iraola zou wel eens de nieuwe trainer van Ajax kunnen worden. De succescoach van Bournemouth zou zelfs al een gesprek hebben gehad in Amsterdam. Met Bournemouth bezet Iraola de achtste plek in de Premier League. De trainer
Míchel van Girona is ook een van de kandidaten. Dat is al langer bekend. Mike Verweij weet meer: "Ik weet niet wie de nieuwe trainer wordt, maar hij is zeker één van de kandidaten”, aldus Verwij in Kick-off van De Telegraaf. Daarna gaat hij in op Iraola. "Die is wel gesproken. Dat is ook weer zoiets. Dat is één van de kandidaten geweest, maar er werd in Spanje gesuggereerd dat hij al de nieuwe trainer zou worden."
"Daarvan hebben we gezegd: dat is onzin. Maar hij is wel één van de trainers die gesproken is. Maar of hij nog steeds in beeld is, weet ik niet", vertelt Verweij. Chelsea en Manchester United zouden ook achter de trainer aanzitten, waardoor zijn komst absoluut niet makkelijk zal worden.
