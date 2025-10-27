Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax stuurt scouts naar Zweden voor aanvallende middenvelder'
Het oude Ajax-logo op een spandoek Foto: © Pro Shots
Ajax heeft zijn oog laten vallen op Benjamin Brantlind, een 17-jarige aanvallende middenvelder van IFK Göteborg, zo meldt het Zweedse Sportbladet.
Brantlind maakte afgelopen zondag indruk door zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal te scoren tijdens de 0-3 overwinning van zijn club. IFK Göteborg, momenteel vierde in de Zweedse competitie, is vastberaden om het talent langer te binden en heeft hem inmiddels een nieuw contractvoorstel gedaan.
Volgens Sportbladet heeft Ajax al meerdere scouts naar Zweden gestuurd om de jonge middenvelder in actie te zien. Brantlind zou daarnaast ook op de radar staan van andere buitenlandse clubs.
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
