'Ajax stuurt werknemers geruststellend bericht na grote operatie'

De Telegraaf meldt dat er tijdens de 'herstructurering' behoorlijk in het personeelbestand is gesnoeid. Bijna zestig fulltime banen (FTE’s) zijn verloren gegaan. Die zijn eerlijk verdeeld over de Johan Cruijff ArenA en De Toekomst. Trainers en stafleden zijn daarbij grotendeels gespaard gebleven. Ajax houdt ruim vijfhonderd werknemers, inclusief de (jeugd)spelers en speelsters, over.

Ajax was genoodzaakt deze 'herstructurering' door te voeren vanwege de financiële situatie die was ontstaan in Amsterdam. Door het mislopen van de Champions League moest er bezuinigd worden. De werknemers hebben inmiddels via een e-mail van de directie te horen gekregen dat de bezuinigingsoperatie is afgerond.