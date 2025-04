Ajax-supporter doet 'juiste' voorspelling: "Wij geloven erin"

Ajax was op 3 oktober 2024 in Praag voor een Europa League-duel. Meegereisde supporters werden in de Tsjechische hoofdstad geïnterviewd over hun vertrouwen in de club.

"Iedereen heeft kritiek op Farioli, maar wij hebben er wel vertrouwen in", vertelt een Ajax-supporter in Praag aan ESPN. De fans vinden het niet erg dat Farioli veel rouleert in zijn selectie. "Eerst wisselden ze pas in de 90ste minuut, omdat we misschien konden winnen. Maar nu wisselt hij op het juiste moment", zegt de supporter. "Ik heb er vol vertrouwen in. We worden nog kampioen ook!"

"Het komt wel goed. Straks gaan jullie het bandje weer terugspoelen en dan zien jullie dat ik gelijk had", zegt de grijze, harige man. "PSV gaat instorten. Dat houden ze nooit vol", vervolgt hij.

Op 4 april 2025 bezocht ESPN de Ajax-supporter opnieuw. "Ik ben Ajacied, dus ik geloof altijd in de overwinning. Ik geloof altijd dat we kampioen worden. Dat is gewoon hoe ik ben", vertelt hij. De man heeft veel positieve reacties gehad na zijn voorspelling in 2023 en is nu een bekende Ajax-supporter. "Eerst niet, nu wel", grapt hij.