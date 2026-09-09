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Ajax-supporter pakt Geertruida aan: "Je bent en blijft een takkekneus"

Stefan
Lutsharel Geertruida
Lutsharel Geertruida Foto: © MTB-Photo

PSV was afgelopen zaterdag met 1-3 te sterk voor Ajax. De Eindhovenaren kwamen vlak voor rust op voorsprong door een treffer van Lutsharel Geertruida en de celebration van de verdediger irriteerde de nodige Ajax-supporters

"Zo'n Geertruida, die jongen heeft veel over zich heen gekregen met Feyenoord en weet ik veel wat", begint Kokkie in de podcast Kale & Kokkie. "Maar wat die gozer dan weer gaat doen voor dat Ajax-publiek... Dat irritant doen... Dan denk ik: je bent en blijft ook gewoon een takkekneus. Wat wil hij nou?"

"Een beetje mans doen. Denk je dat je nu bonuspunten hebt gescoord in Rotterdam? Die vinden je nog steeds dezelfde eikel als die je bent. Je bent een profvoetballer en je vindt het gezeik van de supporters zo vervelend, maar de eerstvolgende wedstrijd ga je zo beginnen..." aldus de Ajax-supporter.

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