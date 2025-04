Ajax-supporter Robert ten Brink ziet de bui al hangen: "Helaas"

Ajax is na 28 competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie met maar liefst negen punten voorsprong ten opzichte van PSV en Robert ten Brink roemt de inbreng van Francesco Farioli. De bekende presentator verwacht echter niet dat de Italiaan volgend seizoen nog in Amsterdam werkzaam is.

"Ik zou het heel graag willen, maar dat is natuurlijk allemaal alweer bekokstoofd, helaas", voorspelt hij in een video-item op de website van de Telegraaf. "Of ik verwacht dat hij na één jaar vertrekt? Dat zal wel weer, toch? Die voetbalwereld? Ach, ach, ach, ach...", zucht Ten Brink.

Hij is wel blij dat het weer goed gaat met 'zijn' club. "Ik heb van mijn goede vriend Guus Meeuwis een tijd geleden een Cruijff-beeld gehad als bedankje. Dat staat in mijn tuin", vertelt hij. "Toen het slecht ging met Ajax, appte hij: 'Het is geen voodoo-pop, of zo.' Ik heb hem twee weken geleden geappt dat Johan het daarboven weer goed op orde heeft allemaal", besluit Robert ten Brink tevreden.