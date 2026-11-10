Ajax-supporter steunt Kooij: "Janse maakt een lompe overtreding"
Zowel de supporters van FC Twente als Ajax waren zondagmiddag niet tevreden na de topper in Enschede. Beide fanbases voelden zich 'genaaid' door scheidsrechter Joey Kooij en VAR Dennis Higler.
In de tweede helft legde Kooij het spel stil, terwijl FC Twente-middenvelder Daouda Weidmann alleen voor Ajax-doelman Marc ter Stegen kwam. Volgens Higler was er namelijk vlak daarvoor een handsbal van FC Twente-spits Wout Weghorst in het eigen strafschopgebied.
"Ik wist meteen dat het voor mij en dat moment was", reageert Weghorst voor de camera van ESPN. "Ik zei ook tegen hem: als dit voor mij is, ik krijg 'm absoluut op mijn hand. Dat ga je ook zien. Maar ik word ook absoluut uit balans gebracht en krijg een duwtje. Vanuit een natuurlijke beweging gaat die arm omhoog. Dus ik maakte me eigenlijk niet zo heel veel zorgen dat hij 'm hier zou geven, want ik voelde het contact van tevoren."
Kooij bekeek de beelden langs de lijn en besloot om geen penalty te geven. Volgens Ajax-supporters was er overduidelijk sprake van een handsbal en viel het duwtje van Tolu Arokodare richting de spits van FC Twente wel mee. Vlak daarvoor is echter ook te zien dat Dies Janse vol in de rug bij Aske Adelgaard loopt. In blessuretijd gaf Kooij wel een strafschop aan FC Twente, nadat Ramiz Zerrouki werd vastgehouden door Lucas Rosa.
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