In de tweede helft legde Kooij het spel stil, terwijl FC Twente-middenvelder Daouda Weidmann alleen voor Ajax-doelman Marc ter Stegen kwam. Volgens Higler was er namelijk vlak daarvoor een handsbal van FC Twente-spits Wout Weghorst in het eigen strafschopgebied.

"Ik wist meteen dat het voor mij en dat moment was", reageert Weghorst voor de camera van ESPN. "Ik zei ook tegen hem: als dit voor mij is, ik krijg 'm absoluut op mijn hand. Dat ga je ook zien. Maar ik word ook absoluut uit balans gebracht en krijg een duwtje. Vanuit een natuurlijke beweging gaat die arm omhoog. Dus ik maakte me eigenlijk niet zo heel veel zorgen dat hij 'm hier zou geven, want ik voelde het contact van tevoren."