Ajax-supporter wekt ergernis: "Dit is bloed- en bloedirritant"

Ajax speelde zondagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam en de bezoekers kwamen in blessuretijd zelfs op voorsprong door een doelpunt van Mohamed Nassoh. Columnist Robert de Boeck baalde dan ook van het resultaat in de Johan Cruijff Arena.

"Als je voorkomt en je denkt dat we voor het eerst sinds 1989 gaan winnen in Amsterdam... Als je hem dan alsnog tegen krijgt, heb je er wel de pest in", vertelt hij op de website van RTV Rijnmond. De Boeck zag dat de ploeg van trainer Maurice Steijn zelfs vaker had kunnen scoren via Van Bergen en Mito. "Zulke kansen mis je en dan weet je dat hij aan de andere kant gaat vallen", legt hij uit.

"Mito kreeg 100 procent kansen waar je er maar weinig van krijgt tegen een topclub", vervolgt De Boeck, die zich stoorde aan de Ajax-supporter met de megafoon op de tribune. "Daar moeten regels voor komen met het volume. Dit is geen megafoon, maar een microfoon met een geluidsinstallatie. Dit is bloed- en bloedirritant, megafoons en trommels moeten we gewoon niet doen."

Ruud van Os, de hoofdredacteur van Omroep Rijnmond, kan wel leven met een punt. "Ik denk dat Steijn wel met een kleine erectie de Arena uit is gelopen", reageert hij. "Maar het mooie aan Steijn is dat hij nog heel positief is over Ajax. Spelers knuffelden hem na afloop", besluit Van Os over de oefenmeester, die nog niet weet of hij volgend seizoen ook voor de groep staat bij Sparta.