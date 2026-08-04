Ajax-supporters boos om betaalmuur: "Een dikke middelvinger"
Ajax heeft zich de woede van een deel van de supporters op de hals gehaald. De club speelde zondag een oefenwedstrijd tegen FC Volendam, maar het duel zat achter een betaalmuur.
Supporters konden de wedstrijd in het Kras Stadion bekijken via streamingdienst KIJK, maar moesten daarvoor wel 3,99 euro betalen. Lang niet iedereen was blij met die beslissing van de club. "Dikke middelvinger naar je supporters dus", schrijft een fan op X.
"Vroeger was alles qua voorbereiding te zien op ESPN en alles van Ajax op Ziggo. Waar zijn die tijden gebleven?", vraagt een ander zich af. "Vier euro is niks, maar toch vier euro te veel voor een oefenpotje." De eerdere oefenwedstrijden van Ajax waren overigens wel te zien via de eigen clubkanalen en Ziggo.
Ajax-supporters boos om betaalmuur: "Een dikke middelvinger"
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