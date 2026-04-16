Ajax-supporters furieus tijdens oefenduel: "Reden voor ontslag"

Owen Wijndal baalt
Owen Wijndal baalt Foto: © MTB-Photo

De supporters van Ajax waren donderdagmiddag niet te spreken over de oefenwedstrijd van de Amsterdammers tegen FC Twente (0-1). De woede van de fans begon echter al voor de aftrap.

Op social media was er veel ophef om een beslissing van Ajax-trainer Óscar García. Owen Wijndal droeg namelijk de aanvoerdersband bij de thuisploeg, terwijl er ook spelers als Ko Itakura, Oscar Gloukh, Sean Steur en Kasper Dolberg aan de aftrap stonden.

Op X was er veel kritiek op dat besluit. Wijndal is duidelijk niet geliefd bij de aanhang van de Amsterdammers, ondanks dat de linksback met zijn 26 jaar en zijn 72 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax een van de meest ervaren spelers op het veld was.

"Ik vind dit reden voor ontslag. Interesseert mij niet dat het in een oefenwedstrijd is", schrijft een Ajax-fan. "Wijndal aanvoerder, wat is er mijn mijn club gebeurd?", vraagt een ander zich af. "Captain Wijndal, hef onze club nu op", is een andere Ajax-supporter duidelijk.

