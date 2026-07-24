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Ajax-supporters geïrriteerd door uitzending: "Ben ik de enige?"

Gijs Kila
bron: Twitter
Supporters van Ajax bij FK Vojvodina
Supporters van Ajax bij FK Vojvodina Foto: © BSR Agency

Op sociale media hebben meerdere Ajax-supporters zich gestoord aan een opvallende fout tijdens de televisie-uitzending van het Conference League-duel met FK Vojvodina. Bij herhalingen van belangrijke momenten wordt namelijk telkens het oude clublogo van Ajax getoond, terwijl de Amsterdammers daar vorig jaar afscheid van namen.

Bij onder meer het openingsdoelpunt van Davy Klaassen en andere kansen verschijnt voorafgaand aan de herhaling een scherm met de logo’s van beide clubs. Daarop is echter nog het oude Ajax-logo te zien.

Hoewel sommige kijkers Ziggo Sport aanspreken op de fout, ligt de oorzaak niet bij de Nederlandse omroep. De beelden worden aangeleverd vanuit Servië, waardoor Ziggo Sport de gebruikte graphics niet zelf kan aanpassen.

Op X reageren supporters met verbazing op de misser. "De stagiair mocht de logo’s in beeld zetten, zie ik." En "Ben ik de enige die zich stoort aan het verkeerde logo van Ajax dat gebruikt wordt als we naar een herhaling gaan?”

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