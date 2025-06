'Ajax-supporters gerustgesteld: wél terugkoopoptie opgenomen'

Vrijdag werd bekend dat de negentienjarige verdediger van Ajax voor drie seizoenen bij FC Volendam tekent. Het talent kende net een uitstekend EK met Oranje Onder 19, dus zorgde de transfer voor veel verbazing.

Volgens Kroon lijkt Ajax er echter rekening mee te houden dat Ugwu zich gaat ontwikkelen en is er daarom een terugkoopoptie opgenomen in zijn contract bij FC Volendam. De hoogte van die optie is niet bekend.