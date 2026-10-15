Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

Ajax wordt donderdagavond in Split gesteund door een uitverkocht uitvak, maar de Ajax-supporters krijgen geen warm welkom in Kroatië. Er zijn al meerdere berichten dat Nederlandse fans zijn aangevallen in de Kroatische badplaats.

Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax, is de op hoogte van de gevaren. Hij laat aan AT5 weten dat ook 'normale supporters' die 'absoluut niet uit zijn op herrie' worden aangevallen. "Het is eigenlijk een ongeschreven regel dat dit soort dingen niet gebeuren. Blijkbaar kan het in Split wel", zegt Nagtzaam.

"Wij krijgen berichten dat mensen in een Uber stappen, vervolgens naar hun accommodatie reizen en aldaar uitstappend al meteen worden aangevallen", aldus de Ajax-supporters, die wel een advies heeft voor de fans in Split. "Laat je niet afzetten bij de accommodatie. Loop een meter of 100 à 200 naar je eigen accommodatie en verblijf aldaar."