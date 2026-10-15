Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"
Ajax wordt donderdagavond in Split gesteund door een uitverkocht uitvak, maar de Ajax-supporters krijgen geen warm welkom in Kroatië. Er zijn al meerdere berichten dat Nederlandse fans zijn aangevallen in de Kroatische badplaats.
Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax, is de op hoogte van de gevaren. Hij laat aan AT5 weten dat ook 'normale supporters' die 'absoluut niet uit zijn op herrie' worden aangevallen. "Het is eigenlijk een ongeschreven regel dat dit soort dingen niet gebeuren. Blijkbaar kan het in Split wel", zegt Nagtzaam.
"Wij krijgen berichten dat mensen in een Uber stappen, vervolgens naar hun accommodatie reizen en aldaar uitstappend al meteen worden aangevallen", aldus de Ajax-supporters, die wel een advies heeft voor de fans in Split. "Laat je niet afzetten bij de accommodatie. Loop een meter of 100 à 200 naar je eigen accommodatie en verblijf aldaar."
De Supportersvereniging van Ajax heeft meer tips. "We willen ook iedereen waarschuwen om niet in de oude binnenstad te gaan verblijven. Volg alle bevelen op die vanuit de club komen. Ga uiteindelijk naar de ontmoetingsplek om daar vandaan naar het stadion te gaan en weer terug te reizen."
Nagtzaam, die zelf besloten heeft in Amsterdam te blijven, vindt het schandalig hoe de Ajax-supporters worden behandeld in Split en doet een beroep op de UEFA. "We hebben weleens eerder dergelijke dingen meegemaakt in Athene of in Napels. Als supporters mochten we helemaal niet naar Marseille. Als er meerdere van dit soort incidenten plaatsvinden, én vaak, dan moet je als UEFA dit soort clubs gewoon uitsluiten."
Zet in op Ajax tegen Hajduk Split!
Ajax speelt donderdag de Conference League-wedstrijd tegen Hajduk Split. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
'NEC-fans keren zich tegen Dusan Tadic': "Ik begrijp dat niet"
Hajduk Split gelooft in stunt: "Ajax zoekt nu al naar excuses"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel voert één wijziging door
Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"
VIDEO | Ajax-fans aangevallen in Split: bijna zestig aanhoudingen
Janssen blikt terug op verloren titelstrijd met Ajax: "Het kolkte"
Brandt over eerste maanden bij Ajax: "Dat is nieuw voor mij"
Hajduk-trainer García niet bang voor Ajax: "Het zijn geen aliens"
Voormalig Ajax-speler verdient nu 935 euro: "Daar leef ik van"
Gullit onthult opvallende voorkeur Ajax-vrienden: "Dan Feyenoord"
Michel geeft update over blessure van Adingra: "We denken dat..."
Van der Sar zeer kritisch op Ajax: "Of Ajax op de goede weg is?"
Keizer over Nouri-drama: "Hij wilde helemaal niet meer trainen"
Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"
Wint Ajax op bezoek bij Hajduk Split? BetMGM heeft fraaie odds
Ruud Gullit pakt oud-Ajacied aan: "Bij veel clubs problemen gehad"
De Boer denkt terug aan Hajduk Split: "Hadden er drie moeten zijn"
Jade Anna vertelt over breuk met Taylor: "Dat is heel moeilijk"
Ajax-selectie voor duel tegen Hajduk bekend: Adingra ontbreekt
Nijhuis vertelt anekdote over ex-Ajacied: "Hij was kwaad, joh!"
'Ajax-supporters opgepakt in Kroatië: politie treft wapens aan'
Hans Kraay junior bekritiseert Ajax-spelers: "Een verschrikking"
"Hoorde dat ze een punt minder hadden dan onder John Heitinga"
Driessen doet boekje open: "Dan gaat hij een week naar Spanje"
Ajax-fans in Split aangevallen: "Wapens en bivakmutsen" (video's)
Marco Timmer vreest voor Ajax: "Echt die problemen oplossen"
Ajax krijgt veelbesproken arbiter aangesteld voor duel in Kroatië
Noa Lang legt miljoenen neer voor villa met eigen voetbalveld
Openhartige Alderweireld: "Dat kon ik mentaal niet plaatsen"
Konadu is uitblinker in België: "Ik ben blij dat ik hier ben"