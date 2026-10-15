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Ajax supporters en sfeer

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

Bjorn
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Ajax wordt donderdagavond in Split gesteund door een uitverkocht uitvak, maar de Ajax-supporters krijgen geen warm welkom in Kroatië. Er zijn al meerdere berichten dat Nederlandse fans zijn aangevallen in de Kroatische badplaats. 

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Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax, is de op hoogte van de gevaren. Hij laat aan AT5 weten dat ook 'normale supporters' die 'absoluut niet uit zijn op herrie' worden aangevallen. "Het is eigenlijk een ongeschreven regel dat dit soort dingen niet gebeuren. Blijkbaar kan het in Split wel", zegt Nagtzaam.

"Wij krijgen berichten dat mensen in een Uber stappen, vervolgens naar hun accommodatie reizen en aldaar uitstappend al meteen worden aangevallen", aldus de Ajax-supporters, die wel een advies heeft voor de fans in Split. "Laat je niet afzetten bij de accommodatie. Loop een meter of 100 à 200 naar je eigen accommodatie en verblijf aldaar."

De Supportersvereniging van Ajax heeft meer tips. "We willen ook iedereen waarschuwen om niet in de oude binnenstad te gaan verblijven. Volg alle bevelen op die vanuit de club komen. Ga uiteindelijk naar de ontmoetingsplek om daar vandaan naar het stadion te gaan en weer terug te reizen."

Nagtzaam, die zelf besloten heeft in Amsterdam te blijven, vindt het schandalig hoe de Ajax-supporters worden behandeld in Split en doet een beroep op de UEFA. "We hebben weleens eerder dergelijke dingen meegemaakt in Athene of in Napels. Als supporters mochten we helemaal niet naar Marseille. Als er meerdere van dit soort incidenten plaatsvinden, én vaak, dan moet je als UEFA dit soort clubs gewoon uitsluiten."

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