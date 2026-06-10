Ajax-supporters krijgen advies: "Ga niet uitgebreid snacken"

Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gaat donderdag (eindelijk) beginnen. Meer dan de helft van de wedstrijden worden echter 's nachts gespeeld en daardoor zal het voor supporters van Ajax lastig worden om de verrichtingen van alle internationals - Weghorst, Sutalo, Itakura en Tomiyasu - te volgen.

Chronobioloog Roelof Hut (RUG), heeft een aantal tips voor voetballiefhebbers om de verstoring van de biologische klok te beperken. "Licht is het belangrijkst", legt hij uit op de website van de Telegraaf. "De biologische klok wordt vooral gestuurd door licht, dus vermijd midden in de nacht fel verlichte ruimtes. Houd het eten daarnaast bescheiden: ga niet uitgebreid snacken en neem geen zware maaltijd. En probeer jezelf ook niet té veel op te winden", waarschuwt Hut.

"Sommige mensen leven zo mee dat hun stresshormonen omhoogschieten. Dat helpt niet mee als je daarna gaat slapen", waarschuwt hij. Hut heeft een duidelijk advies voor de fanatieke voetbalfans. "Om het vol te houden, moet je een keuze maken: of je kijkt af en toe een wedstrijd in de nacht en accepteert het slaaptekort, of je draait je ritme echt om en leeft tijdelijk alsof je nachtdiensten hebt. De slechtste optie is voortdurend heen en weer flippen. Als je het hele WK 2026 volgt en de mogelijkheid hebt, verschuif je ritme dan één keer en houd dat vast. Aan het eind van het toernooi schuif je het weer terug", aldus Hut.