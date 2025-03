Ajax-supporters kwaad om jubileumtenue: "Een ongekende misser"

Ajax presenteerde vrijdagochtend het jubileumtenue, dat zondag eenmalig wordt gedragen in de thuiswedstrijd tegen AZ. Het traditionele shirt levert veel positieve reactie op, maar er is ook een heel duidelijk kritiekpunt onder de Ajax-supporters.

Het logo van Ajax is namelijk niet zichtbaar op het shirt. "Waar is het Ajax-logo?", vraagt een Ajax-fan zich af op X. "Wat een gedrocht... Zoiets koop je in de Kalverstraat in een één of andere toeristenshop."

"Wat een ongekende misser van Adidas", doelt een ander op de kledingsponsor van de Amsterdammers. De logo's van sponsoren Adidas en Ziggo zijn, net als het stadswapen van Amsterdam, wel te zien op het shirt. "Ik baal dat het echte Ajax logo hier niet opstaat. Het is nu alleen een shirt voor 750 jaar Amsterdam..."