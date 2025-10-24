Meer dan Voetbal
Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-supporters laten zich kritisch uit: "Dit lijkt onhoudbaar"

Tom
bron: De Telegraaf

Ajax ging woensdagavond hard onderuit in het Champions League-duel met Chelsea (5-1). Tijdens dat duel scandeerden de fans dat trainer John Heitinga ontslagen moet worden. De Telegraaf ging langs bij de Johan Cruijff Arena en sprak met een aantal Ajax-fans. 

"Het gaat zeker niet zoals het hoort", reageert een fan. "Het was een beetje triest." "Er is inderdaad niks meer van over", stelt een andere fan. "Er komt nog wel wat door vanuit de jeugd, maar dat is ook niet meer van het kaliber Seedorf of Rijkaard."

Tijdens het duel werd er zelfs vanuit het uitvak geroepen "Johnny rot op". "Na ook AZ en andere resultaten lijkt dit onhoudbaar", klinkt het. Desondanks krijgt de ras-Ajacied ook steun. "Ik denk ook dat hij de steun nodig heeft, je hoeft niet alles bij de trainer neer te leggen. Er zijn ook mensen bovenin die daar aan meewerken."

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Marcel Keizer

'Ajax wilde Marcel Keizer als hoofdtrainer': "Eerst benaderd"

0
Valentijn Driessen

Driessen fileert Ajacieden: "Die misdragingen waren extra pijnlijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer Ajax Video's
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marcel Keizer

'Ajax wilde Marcel Keizer als hoofdtrainer': "Eerst benaderd"

0
Ajax-fans in de Arena

Ajax-supporters laten zich kritisch uit: "Dit lijkt onhoudbaar"

0
René van der Gijp

René van der Gijp lacht om oud-Ajacied: "Het is ook een gedoe"

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt kritiek: "Het is niet leuk als hij zo doordraait"

0
John Heitinga tijdens het uitduel van Ajax bij Chelsea

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

0
Kenneth Taylor pakt rood tegen Chelsea

Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

0
Kik Pierie namens Excelsior

Pierie kreeg negatieve reacties vanwege stoppen: "Begrijp ik ook"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd