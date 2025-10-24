Ajax-supporters laten zich kritisch uit: "Dit lijkt onhoudbaar"

Ajax ging woensdagavond hard onderuit in het Champions League-duel met Chelsea (5-1). Tijdens dat duel scandeerden de fans dat trainer John Heitinga ontslagen moet worden. De Telegraaf ging langs bij de Johan Cruijff Arena en sprak met een aantal Ajax-fans.

"Het gaat zeker niet zoals het hoort", reageert een fan. "Het was een beetje triest." "Er is inderdaad niks meer van over", stelt een andere fan. "Er komt nog wel wat door vanuit de jeugd, maar dat is ook niet meer van het kaliber Seedorf of Rijkaard."

Tijdens het duel werd er zelfs vanuit het uitvak geroepen "Johnny rot op". "Na ook AZ en andere resultaten lijkt dit onhoudbaar", klinkt het. Desondanks krijgt de ras-Ajacied ook steun. "Ik denk ook dat hij de steun nodig heeft, je hoeft niet alles bij de trainer neer te leggen. Er zijn ook mensen bovenin die daar aan meewerken."