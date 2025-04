Ajax-supporters maken indruk: "Ze hebben het tegendeel bewezen"

"Dat was fantastisch mooi. Sowieso hebben de fans mij er doorheen getrokken. Dat vind ik mooi", blikt hij terug op de website van Ajax Showtime. "Er werd weleens gezegd dat de Ajaxsupporters geen echte supporters zijn als het slecht gaat, maar vorig jaar hebben ze het tegendeel bewezen. Die 55e minuut was mooi en helemaal mooi omdat het best wel kort na het overlijden van Daniëlle was. Op zo'n moment komt dat natuurlijk wel binnen", erkent Van 't Schip.

Hij heeft geen spijt gehad van zijn keuze om in te stappen bij de club uit Amsterdam. "Op dat moment zit je in een roes. Het is iets wat je met je vrouw hebt besproken", legt hij uit. "Normaal gesproken had ik er misschien langer over nagedacht. Nu was het ook gewoon een kwestie van dat je de stem van je vrouw hoort die zegt: je gaat het doen, het is goed voor je. Je bent bij je tweede liefde en dat gaat je in alles helpen. Zo heb ik erin gezeten en zo heb ik het ook bekeken. Ik heb het er met mijn kinderen over gehad en eigenlijk was dat genoeg", aldus Van 't Schip.

"Zonder me te verdiepen in wat er allemaal boven, naast en onder me speelde. Ik ben er wat dat betreft blanco ingestapt en heb naar eer en geweten geprobeerd het zo goed mogelijk te doen", vervolgt de voormalig Ajax-trainer, die erkent dat de laatste maanden 'meer een struggle' werden. "Uiteindelijk hebben we gelukkig wel Europees voetbal veilig weten te stellen. Ik ben blij dat ik daarin heb kunnen helpen en ik ben nog blijer dat het nu weer goed gaat", besluit Van 't Schip over het succesvolle seizoen van de club uit Amsterdam.