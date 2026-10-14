'Ajax-supporters opgepakt in Kroatië: politie treft wapens aan'

Achttien supporters van Ajax zijn dinsdag aangehouden in de Kroatische stad Split. De arrestaties vonden plaats in aanloop naar de Conference League-wedstrijd tegen Hajduk Split, die donderdag op het programma staat. Volgens het Kroatische medium Dalmatinski greep de politie preventief in nadat er informatie was binnengekomen dat de groep mogelijk wapens bij zich had.

De Ajax-supporters bevonden zich op een terras aan de Riva-boulevard, een bekende plek in het centrum van Split. Nadat de politie een melding had ontvangen over mogelijke wapens, werd besloten de groep te controleren.

Volgens Dalmatinski kwamen meerdere politie-eenheden ter plaatse om de supporters aan te houden. Het Kroatische medium publiceerde ook beelden waarop te zien zou zijn hoe de betrokkenen werden afgevoerd. "Een grote politiemacht uit Split arriveerde vandaag op de Riva-boulevard en voerde 18 Ajax-fans af in politiebusjes", schrijft Dalmatinski.

De vermoedens van de politie bleken volgens het medium niet ongegrond. Tijdens de actie zouden daadwerkelijk wapens zijn aangetroffen. Daarnaast lagen er stukken steen op de tafels waaraan de Ajax-supporters zaten.