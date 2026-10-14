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'Ajax-supporters opgepakt in Kroatië: politie treft wapens aan'

Gijs Kila
bron: Dalmatinski
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Achttien supporters van Ajax zijn dinsdag aangehouden in de Kroatische stad Split. De arrestaties vonden plaats in aanloop naar de Conference League-wedstrijd tegen Hajduk Split, die donderdag op het programma staat. Volgens het Kroatische medium Dalmatinski greep de politie preventief in nadat er informatie was binnengekomen dat de groep mogelijk wapens bij zich had.

De Ajax-supporters bevonden zich op een terras aan de Riva-boulevard, een bekende plek in het centrum van Split. Nadat de politie een melding had ontvangen over mogelijke wapens, werd besloten de groep te controleren.

Volgens Dalmatinski kwamen meerdere politie-eenheden ter plaatse om de supporters aan te houden. Het Kroatische medium publiceerde ook beelden waarop te zien zou zijn hoe de betrokkenen werden afgevoerd. "Een grote politiemacht uit Split arriveerde vandaag op de Riva-boulevard en voerde 18 Ajax-fans af in politiebusjes", schrijft Dalmatinski.

De vermoedens van de politie bleken volgens het medium niet ongegrond. Tijdens de actie zouden daadwerkelijk wapens zijn aangetroffen. Daarnaast lagen er stukken steen op de tafels waaraan de Ajax-supporters zaten.

De Kroatische autoriteiten wilden met het optreden naar verluidt voorkomen dat de situatie zou escaleren. Daarbij speelde de mogelijkheid van confrontaties tussen de Nederlandse bezoekers en lokale supporters een belangrijke rol. "De actie was naar verluidt preventief van aard en bedoeld om mogelijke confrontaties met lokale supportersgroepen te voorkomen", aldus het Kroatische medium.

Het is vooralsnog niet duidelijk wat de verdere gevolgen zijn voor de achttien aangehouden supporters. Ook is niet bekend of zij nog worden vastgehouden of inmiddels zijn vrijgelaten.

Ajax neemt het donderdagavond in de Conference League op tegen Hajduk Split. De wedstrijd in Kroatië begint om 18.45 uur.

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