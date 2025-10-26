Ajax-supporters pakken groots uit met spandoek in Grolsch Veste

De supporters van Ajax hebben een mooie sfeeractie voorbereid voor de wedstrijd tegen FC Twente. De supporters uit Amsterdam toonden een prachtig spandoek in de Grolsch Veste.

FC Twente en Ajax begonnen zondagmiddag om 12.15 uur aan de mooie Eredivisie-wedstrijd en daar hadden de supporters uit Amsterdam groots voor uitgepakt. Voor de wedstrijd toonden zij een spandoek in het uitvak met de tekst 'Rise up this morning'.