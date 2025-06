Ajax-supporters pleiten voor vertrek van speler: "Dat is klaar"

"Dat hoef ik niet eens meer te zeggen. Brobbey. Dat is klaar", antwoordt een fan als hem gevraagd wordt wie Ajax deze zomer absoluut moet verkopen. "Brobbey, dat sowieso", antwoordt een de tweede supporter.

"Wat er allemaal speelt met die jongen op de achtergrond, helpt hem ook niet meer. Daar ben ik aardig van overtuigd. Maar hij heeft zoveel kansen gekregen en hij schiet ze zo blind over", vervolgt hij.

"Dan ga ik toch voor Brobbey, sorry", zegt ook een derde Ajax-supporter. "Het zal wel weer een asociaal bedrag worden. Die mensen hebben na zestig minuten voetballen al kramp, terwijl wij hier gemiddeld dertien uur per dag werken. Ik denk dat ze er na dertig minuten al af liggen. Ik heb nooit begrepen dat een voetballer na zestig minuten al kramp heeft. Laat ze een keer op de markt werken, zitten ze zo in de ziektewet", aldus de Ajax-supporter die in de Horeca werkt.