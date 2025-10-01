Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Ajax supporters en sfeer

Ajax-supporters reageren massaal onder post van NAC: "Wat zielig"

Bjorn
Het uitvak met NAC-supporters in de Johan Cruijff ArenA
Het uitvak met NAC-supporters in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

NAC Breda ging afgelopen weekend in de Johan Cruijff ArenA met 2-1 onderuit tegen Ajax, maar had meer verdiend. De bezoekers scoorden weliswaar tweemaal, maar de tweede treffer van Sydney van Hooijdonk werd afgekeurd vanwege buitenspel.

NAC Breda besloot dinsdag alsnog beide doelpunten van Van Hooijdonk online te zetten. "Te mooi om niet te plaatsen, dus hierbij beide goals van onze spits", schrijft het account erbij. 

Dat leverde veel verontwaardiging op bij Ajax-supporters, die massaal reageerden onder de post. "Oh, die illegale tweede goal bedoelen jullie?", vraagt iemand zich af. "Verloren van simpel voetbal en schaamteloos afgekeurde goals plaatsen, jezus wat maak je jezelf dan klein", schrijft een ander. "Holy shit, wat zielig zeg", reageert een andere Ajacied.

De meeste NAC-fans laten het gaan. Wel reageert iemand: "Ik snap al die boze Ajacieden onder dit bericht wel. Die zoeken simpelweg wat afleiding van dat ongeluk in slowmotion wat zich momenteel in Amsterdam afspeelt. Dan ga je van pure ellende maar op NAC-berichten zitten zeiken."

Ajax-supporters kijken naar een duel in de Champions League

Ajax-fans niet welkom in Marseille: "99 procent zal zich schamen"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt na PSV - Ajax: "Ze riepen verschrikkelijke dingen"

0
Ajax supporters en sfeer
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

0
John Heitinga

Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

0
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
