Ajax-supporters reageren massaal onder post van NAC: "Wat zielig"

NAC Breda ging afgelopen weekend in de Johan Cruijff ArenA met 2-1 onderuit tegen Ajax, maar had meer verdiend. De bezoekers scoorden weliswaar tweemaal, maar de tweede treffer van Sydney van Hooijdonk werd afgekeurd vanwege buitenspel.

NAC Breda besloot dinsdag alsnog beide doelpunten van Van Hooijdonk online te zetten. "Te mooi om niet te plaatsen, dus hierbij beide goals van onze spits", schrijft het account erbij.

Dat leverde veel verontwaardiging op bij Ajax-supporters, die massaal reageerden onder de post. "Oh, die illegale tweede goal bedoelen jullie?", vraagt iemand zich af. "Verloren van simpel voetbal en schaamteloos afgekeurde goals plaatsen, jezus wat maak je jezelf dan klein", schrijft een ander. "Holy shit, wat zielig zeg", reageert een andere Ajacied.

De meeste NAC-fans laten het gaan. Wel reageert iemand: "Ik snap al die boze Ajacieden onder dit bericht wel. Die zoeken simpelweg wat afleiding van dat ongeluk in slowmotion wat zich momenteel in Amsterdam afspeelt. Dan ga je van pure ellende maar op NAC-berichten zitten zeiken."