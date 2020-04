Geschreven door Jessica Westdijk 05 apr 2020 om 12:04

Zaterdag zagen we al een mooie actie van de F-Side waarbij vliegtuigjes over Amsterdam vlogen om alle dapp’re strijders te bedanken. Maar er is meer!

Zo heeft een groepje Ajax-supporters de oproep geplaatst om vanavond om 19.00 allemaal Three little birds te zingen, met de gedachte om voor wat positiviteit te zorgen in deze lastige periode. In het Facebook-evenement zijn wat instructies te vinden, zodat iedereen dezelfde versie van het nummer draait en meezingt, uiteraard vanuit z’n eigen huis.

Het tijdstip van 19.00 is gekozen omdat dan normaal gesproken de uitzending van Studio Sport met Eredivisie-samenvattingen begint.