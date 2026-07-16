Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ajax-supporters spreken zich uit na eerste speelminuten van Blind

Amber
Daley Blind en Alberto Garrido
Daley Blind en Alberto Garrido Foto: © Pro Shots

Daley Blind heeft woensdag zijn rentree in het shirt van Ajax gemaakt. De ervaren verdediger kwam in de eerste helft in actie tijdens het oefenduel met VfL Bochum, dat in een 1-1 gelijkspel eindigde. Voor veel Ajax-supporters was het een bijzonder moment om de 35-jarige international weer in Amsterdamse dienst te zien.

Ajax maakte vorige week bekend dat Blind terugkeert bij de club. Daarmee gaat de verdediger opnieuw samenwerken met trainer Míchel, met wie hij de afgelopen drie seizoenen al succesvol samenwerkte bij Girona. Tegen Bochum volgden zijn eerste minuten sinds zijn terugkeer.

Op sociale media reageerden veel supporters enthousiast op het optreden van Blind. Verschillende fans verwachten zelfs dat hij komend seizoen een vaste waarde in de basiself kan worden. Vooral zijn spelinzicht en passing vielen opnieuw op.

Een van de reacties luidde: "De manier waarop Blind iemand met de juiste snelheid op de juiste been kan spelen waardoor hij direct door kan is nog steeds prachtig om te zien."

Lees hieronder meer reacties over de rentree van Blind:

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Míchel Sanchez

Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"

0
Mike Verweij

Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer Daley Blind
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws