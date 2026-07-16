Ajax-supporters spreken zich uit na eerste speelminuten van Blind
Daley Blind heeft woensdag zijn rentree in het shirt van Ajax gemaakt. De ervaren verdediger kwam in de eerste helft in actie tijdens het oefenduel met VfL Bochum, dat in een 1-1 gelijkspel eindigde. Voor veel Ajax-supporters was het een bijzonder moment om de 35-jarige international weer in Amsterdamse dienst te zien.
Ajax maakte vorige week bekend dat Blind terugkeert bij de club. Daarmee gaat de verdediger opnieuw samenwerken met trainer Míchel, met wie hij de afgelopen drie seizoenen al succesvol samenwerkte bij Girona. Tegen Bochum volgden zijn eerste minuten sinds zijn terugkeer.
Op sociale media reageerden veel supporters enthousiast op het optreden van Blind. Verschillende fans verwachten zelfs dat hij komend seizoen een vaste waarde in de basiself kan worden. Vooral zijn spelinzicht en passing vielen opnieuw op.
Een van de reacties luidde: "De manier waarop Blind iemand met de juiste snelheid op de juiste been kan spelen waardoor hij direct door kan is nog steeds prachtig om te zien."
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