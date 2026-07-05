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Ajax-supporters welkom bij ADO Den Haag? "Zijn gesprekken over"

Max
bron: De Telegraaf
Ajax-fans in het uitvak
Ajax-fans in het uitvak Foto: © Pro Shots

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag weet nog niet of uitsupporters van Ajax komend seizoen welkom zijn bij de uitwedstrijd tegen het gepromoveerde ADO Den Haag. De club uit Den Haag heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in beveiliging. 

ADO Den Haag is komend seizoen terug op de Eredivisie en dat zorgt ook voor meer risicowedstrijden, waaronder tegen Ajax. "Of we de aanhang van de Amsterdamse club weer warm kunnen ontvangen, weet ik nog niet", geeft Van Zanen eerlijk toe in gesprek met de Telegraaf. "Daar zijn gesprekken over, eerst tussen ADO en Ajax. Het is denkbaar dat daar snel een besluit over wordt genomen."

De burgemeester van de hofstad benadrukt wel dat de club de zaken beter voor elkaar heeft dan een aantal jaar geleden. "ADO heeft flink geïnvesteerd in beveiliging", weet hij. "De laatste keer dat de ME op het veld kwam, was tegen Excelsior in 2022. Iets waar ik niet trots op ben, maar ja, het moest."

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