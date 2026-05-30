Ajax-supportersclub: "Indien het gebeurt, beraden we ons op acties"
De AFCA Supportersclub reageert kritisch op het mogelijke schrappen van de 40%-kortingsregeling voor uitsupporters en noemt dit onacceptabel. Eerder uitte ook Supporterscollectief Nederland al zorgen. De regeling geeft uitsupporters korting op tickets bij verplichte combireizen, maar de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie willen deze afschaffen.
"Dit alles zonder voorafgaand overleg met supportersorganisaties", schrijft de AFCA Supportersclub. "Zowel de totstandkoming als inhoud van het voorstel wijzen erop dat de ECV en CED maling hebben aan supporters."
In 2024 deden de ECV en CED al een voorstel dat uitwedstrijden flink duurder zou maken. Volgens de AFCA Supportersclub is er toen ook geen overleg geweest met supportersorganisaties. "Wij gaven in die periode.dat dit een gebrek aan respect is naar supporters. Dit geldt ook voor het voorstel dat nu op tafel ligt. En aangezien het de tweede keer in twee jaar tijd is durven we ook te stellen dat het de ECV en CED ontbreekt aan lerend vermogen."
Donderdag 4 juni stemmen clubdirecteuren over het voorstel om de regeling af te schaffen. "Daarom doen wij de oproep: Beste clubdirecteuren, stem verstandig. Stem vóór uitsupporters. Stem tégen afbraak van het Nederlandse voetbal. Afschaffing van de combikorting is voor de AFCA Supportersclub onacceptabel. Indien dit gebeurt, dan beraden wij ons op verdere acties", aldus de supportersvereniging van Ajax.
