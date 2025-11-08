Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Ajax-supportersclub wil verdere acties: "Om de club te redden..."

Joram
bron: AFCA Supportersclub
Tribune van de Johan Cruijff ArenA
Tribune van de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

De AFCA Supportersclub wil dat Ajax per direct van de beurs wordt gehaald. De supportersvereniging, die eerder deze week al opriep tot het ontslag van John Heitinga, heeft een nieuw statement naar buiten gebracht waarin het pleit voor ingrijpende veranderingen binnen de club.

"Het roer moet structureel om bij onze club", zo klinkt het statement. "Zowel voor de korte als lange termijn. Het plakken van pleisters en leggen van noodverbanden blijkt geen duurzame oplossing te zijn. Na het vertrek van de trainer en een deel van de technische staf zal er voor de korte termijn een oplossing moeten worden gevonden voor de sportieve ineenstorting van ons aller Ajax. Voor de lange termijn moet de kern van het structurele probleem worden aangepakt. De beursnotering van Ajax is daar een belangrijk onderdeel van."

De AFCA Supportersclub gaat verder. "We weten inmiddels waar we 27 jaar na de beursgang staan. Aan de Europese top hebben we nooit permanent aansluiting weten te vinden. Het is nog veel erger; we zijn op dit moment het lachertje van Europa. Na de beursgang hebben we geen enkele Europese beker meer gewonnen. Ook in de Nederlandse competitie hebben we heel wat dieptepunten gekend."

"De beursgang staat ook voor bestuurlijke onrust", concludeert de AFCA Supportersclub. "Er zijn sinds 1998 tientallen bestuurders gekomen en gegaan. Bestuurders gingen en gaan regelmatig rollebollend met elkaar over straat. Het blijft een steeds terugkerend probleem, waarbij de geschiedenis zich blijft herhalen en men nooit leert van eerder gemaakte fouten."

"De AFCA Supportersclub pleit er voor om naast het opstellen van een Ajax voetbalvisie, te onderzoeken op welke wijze Ajax zo snel mogelijk van de beurs af kan gaan. Deze oproep doen we aan de Raad van Commissarissen, de Ajax-directie en Bestuursraad. Om onze club te redden, moet het roer rigoureus om. Ajax moet weer een voetbalclub worden", aldus de AFCA Supportersclub. 

