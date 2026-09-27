Ajax-talent (16) heeft grote rol bij Oranje: "Jongens aansturen"
Mohamed Abdalla krijgt bij Oranje Onder 18 direct een belangrijke rol toebedeeld. Het zestienjarige talent van Ajax behoort ondanks zijn jonge leeftijd tot de spelers van wie veel wordt verwacht. De middenvelder moet zijn ploeggenoten aansturen en op het veld het goede voorbeeld geven.
"De trainers verwachten van mij dat ik een grote rol neem, de jongens aanstuur, een voorbeeld ben door hard te werken en mijn kwaliteiten te laten zien op het veld", legt Abdalla uit in gesprek met ELF Voetbal De Ajacied heeft al ervaring met een dergelijke verantwoordelijkheid, aangezien hij in de jeugdopleiding van de Amsterdammers aanvoerder is geweest.
De afgelopen periode was die leidersrol volgens Abdalla iets minder nadrukkelijk aanwezig. "Ik ben in de jeugd van Ajax al aanvoerder geweest, dus ik ben eraan gewend. Ik moet mijn leidersrol wel weer een beetje opfrissen, want sinds ik met oudere teamgenoten speel, doe ik dat niet zo snel."
Bij Oranje Onder 18 krijgt hij nu de mogelijkheid om die verantwoordelijkheid weer nadrukkelijk op zich te nemen. Abdalla wil daarbij vooral bewijzen waarom hij bij Ajax speelt. "Ik wil laten zien waarom ik speler van Ajax ben."
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Ajax-talent (16) heeft grote rol bij Oranje: "Jongens aansturen"
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