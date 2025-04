Ajax-talent (17) onthult: "Ik heb hier een pomp en een gaatje"

Kennynho Kasanwirjo speelt op dit moment in Ajax Onder 17 en is het broertje van Feyenoord-speler Neraysho Kasanwirjo. De talentvolle centrumverdediger kampt echter wel met de nodige uitdagingen in zijn leven.

“Ik heb diabetes type 1", onthult hij in de special over de Future Cup bij Ajax TV. "Ik heb hier een pomp en een gaatje. Die meet mijn bloedsuiker en spuit insuline in mijn lichaam. Ik heb een Turkse achtergrond. In onze cultuur is geloof, maar ook familie je alles. Zonder hen was het me niet gelukt om te komen waar ik nu sta", aldus Kasanwirjo, die ook hulp krijgt van zijn teamgenoten en de stafleden bij Ajax.

Zijn ploeggenoot Hasan Ayyildiz, een vaste waarde in Ajax O17, vult hem aan. “In de warming-up zagen we aan hem dat hij even heel laag in zijn energie zat. Toen gingen we naar hem toe om te kijken hoe het ging en te vragen of hij iets nodig had", blikt hij terug. "Hij zei: ik heb alleen de fysio nodig. Die kwam, toen werd het geregeld en zag je hem in de wedstrijd als een gek gaan", besluit Ayyildiz.