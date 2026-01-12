'Ajax-talent (21) geniet interesse van buitenlandse clubs'

De 21-jarige Chourak speelt al sinds 2018 in de jeugdopleiding van Ajax, maar kon de stap naar het eerste elftal nog niet maken. Onlangs gaf hij in een interview aan wel klaar te zijn voor een stap en inmiddels is er ook interesse uit het buitenland. Clubs uit Portugal, Saoedi-Arabië, Zweden en Spanje zouden geïnteresseerd zijn.

De middenvelder beschikt over een aflopend contract en kan komende zomer dus transfervrij vertrekken. Zowel een vertrek in de winter als na het seizoen behoort tot de mogelijkheden.