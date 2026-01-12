Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Ajax-talent (21) geniet interesse van buitenlandse clubs'

Max
bron: Ajax Showtime
Nassef Chourak
Nassef Chourak Foto: © Pro Shots

Nassef Chourak kan Ajax deze winter verlaten voor een buitenlands avontuur. Dat meldt Ajax Showtime maandagochtend. 

De 21-jarige Chourak speelt al sinds 2018 in de jeugdopleiding van Ajax, maar kon de stap naar het eerste elftal nog niet maken. Onlangs gaf hij in een interview aan wel klaar te zijn voor een stap en inmiddels is er ook interesse uit het buitenland. Clubs uit Portugal, Saoedi-Arabië, Zweden en Spanje zouden geïnteresseerd zijn. 

De middenvelder beschikt over een aflopend contract en kan komende zomer dus transfervrij vertrekken. Zowel een vertrek in de winter als na het seizoen behoort tot de mogelijkheden. 

