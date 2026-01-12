Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax-talent (21) geniet interesse van buitenlandse clubs'
Nassef Chourak Foto: © Pro Shots
Nassef Chourak kan Ajax deze winter verlaten voor een buitenlands avontuur. Dat meldt Ajax Showtime maandagochtend.
De 21-jarige Chourak speelt al sinds 2018 in de jeugdopleiding van Ajax, maar kon de stap naar het eerste elftal nog niet maken. Onlangs gaf hij in een interview aan wel klaar te zijn voor een stap en inmiddels is er ook interesse uit het buitenland. Clubs uit Portugal, Saoedi-Arabië, Zweden en Spanje zouden geïnteresseerd zijn.
De middenvelder beschikt over een aflopend contract en kan komende zomer dus transfervrij vertrekken. Zowel een vertrek in de winter als na het seizoen behoort tot de mogelijkheden.
Laatste nieuws
'Ajax-talent (21) geniet interesse van buitenlandse clubs'
Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"
De Haan haalt uit naar Ajax: "Probleem zit veel hoger dan Grim"
Regeer legt uit: "Wil het niet invullen zoals Jordan Henderson"
Vink: "Ajax wilde dat hij bleef, maar zijn moeder had heimwee"
Van Axel Dongen trots: "Alles komt naar boven op zo'n moment"
Grim geef blessure-update over Ajax-trio: "Sneller dan verwacht"
De Mos deelt heftig nieuws: "Moest ik van de artsen mee stoppen"
Koeman junior onder de indruk van Ajax-speler: "Hij is écht goed"
FOTO | Telstar verrast bezoekende Ajax-fans met lokale lekkernij
Meer nieuws
Ajax-talent deelt groot nieuws: "Ik wil mijn contract verlengen"
Grim over mogelijke Ajax-transfer: "Ik weet dat er contact is"
Vink ziet Ajacied uitblinken tegen Telstar: "Hij ziet de ruimtes"
Vertrekt Gerald Alders bij Ajax? "Daar voer ik gesprekken over"
Davy Klaassen duidelijk: "Dan mag je niet zo in de problemen komen"
Ajax houdt stand tegen tiental van Telstar en begint 2026 met zege
Verhuurde Ajacied Van Axel Dongen bezorgt Feyenoord puntenverlies
PSV bevestigt interesse van Ajax: "Wilde met Stewart praten"
Jans: "Of ik een speler van Ajax had vergeleken met een gorilla"
Opstelling Ajax bekend: Fred Grim kiest voor de logische namen
Ouder nieuws
Driessen over transfer van Taylor: "Een goede Ajacied gaat..."
Borst ziet rol voor Sneijder bij Ajax: "Is dat niets voor hem?"
Ten Hag mogelijk bondscoach: "Dat zet de deur wel op een kier"
Davy Klaassen blikt terug: "Je mag het niet weggeven, klaar"
De Haan kijkt naar Ajax: "Voor zo'n club is dat heel slecht"
Transfer Taylor interessant voor influencer Jade Anna: 'Paradijs'
Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"
'Ajax strikt aanvaller en bedingt optie tot koop van miljoenen'
Telstar-trainer Correia bereidt zich voor: "Redelijk zelfde systeem"
28-jarige oud-speler van Ajax duikt op bij amateurs in Bloemendaal
Video’s
Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"
Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"
Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"
Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"
Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"
Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club
Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"
0 reacties