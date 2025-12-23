Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

Aaron Bouwman, 18-jarige centrumverdediger, heeft zich onder interim-trainer Fred Grim een plek in de basis van Ajax verdiend en tekende onlangs een contractverlenging. ESPN sprak met de talentvolle rechtspoot over zijn snelle ontwikkeling.

"Ik probeer wel elke wedstrijd te genieten van wat ik allemaal mag meemaken", begint Bouwman. "Mijn debuut maken is altijd een droom geweest. Als je dan op zo’n jonge leeftijd zulke mooie wedstrijden mag spelen, dan is dat heel mooi."

De jongeling speelde al opvallende wedstrijden, van zijn Champions League-debuut tegen Qarabag tot De Klassieker tegen Feyenoord, maar zijn start was thuis tegen Telstar. "Toen kwam de droom uit, dat was het begin", vervolgt Bouwman.

"Ik ben op zich altijd wel relaxed, ik ga wedstrijden redelijk ‘normaal’ in voor mijn gevoel. Het is niet dat ik vol stress sta. Je hebt natuurlijk wel het gevoel dat het een heel grote wedstrijd is, maar het is niet dat ik daardoor extra gespannen raak", aldus de 18-jarige rechtspoot.