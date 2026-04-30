Ajax-talent ambitieus: "Hoor vaak dat ik al in het eerste hoor"
Abdellah Ouazane heeft het nog altijd uitstekend naar zijn bij Ajax. De 17-jarige middenvelder, die dit seizoen al 25 wedstrijden bij Jong Ajax speelde, was echter wel verrast door het ontslag van Willem Weijs.
"We hadden niet verwacht dat trainer Willem er opeens uit zou liggen, want we zaten best in een goede flow", blikt hij terug in een interview op de website van de Telegraaf. "Trainer Oscar, die later naar het eerste ging, is wel een ander type. Hij (Garcia, red.) slijpt patronen in en traint met het oog op de volgende tegenstander dagenlang tactisch. En de nadruk van zijn staf en hem ligt op discipline. Die hebben wij als jonge ploeg ook nodig", aldus Ouazane.
Hij hoopt dat de Spaanse oefenmeester hem dit seizoen ook nog in de Eredivisie gaat gebruiken. "Ik hoor vaak dat ik al in het eerste hoor. Maar voor mij is het belangrijk dat ik presteer in Jong Ajax", vervolgt hij realistisch. "Ik moet zorgen dat ik elke wedstrijd de beste van het veld ben. Ik moet nóg betrouwbaarder worden en fysiek kan ik stappen zetten", beseft Ouazane, die in het verleden een transfer naar Real Madrid zag afketsen.
Bij de Spaanse topclub kwam hij niet door de medische keuring. "Natuurlijk was dat een enorme teleurstelling. Maar het was ook een besefmoment hoe de voetbalwereld echt in elkaar zit. In 24 uur kan alles compleet anders zijn", constateert hij. "Op social media kreeg ik veel vragen. Voor mij was het echter heel makkelijk: telefoon uit en aansluiten bij de voorbereiding van Jong Ajax. Ik wilde zo snel mogelijk weer lekker voetballen. En bij Ajax is dat geen straf. Zeker niet. Als ik daar op het veld sta, dan heb ik altijd plezier. De dag nadat de transfer klapte, stonden Zakaria en ik samen alweer lekker te trainen", besluit Ouazane.
Ajax-talent ambitieus: "Hoor vaak dat ik al in het eerste hoor"
