Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"
Jong Ajax won zaterdagavond van Jong PSV met 1-0. Abdellah Ouazane is kritisch op zichzelf en vond dat hij niet groots speelde. Het jonge Ajax-talent hoopt namelijk zich te laten zien voor het eerste elftal.
Volgende week vrijdag is Jong FC Utrecht alweer de laatste tegenstander van Jong Ajax dit seizoen. "We hebben nog één wedstrijd te gaan en daarin moet ik laten zien wat ik kan", klinkt Ouazane in gesprek met Ajax Showtime. "Iedereen weet wat ik kan, maar ik moet het wel laten zien. Vandaag (vrijdag, red.) was de winst het belangrijkste. Daar gaat het uiteindelijk om, maar ik had wel beter moeten spelen."
Ouazane debuteerde dit seizoen al voor Ajax 1 en hoopt uiteraard op meer speelminuten in de hoofdmacht. "Tegen ADO Den Haag speelde ik een goede wedstrijd, maar tegen Vitesse en TOP Oss liet ik het liggen. Dat zijn de momenten waarnaar ze kijken om de stap te zetten. Om vaker mee te doen met het eerste elftal, moet ik elke wedstrijd competitief zijn en laten zien wat ik kan", besluit de creatieve middenvelder.
