'Ajax-talent bedankt voor Jamaicaanse elftal: focus op Oranje'

Jinairo Johnson, het achttienjarige talent uit de jeugdopleiding van Ajax, is opgenomen in de voorselectie van Jamaica voor de komende Gold Cup en WK-kwalificatieduels in juni. Toch zal de multifunctionele verdediger annex middenvelder voorlopig niet op die uitnodiging ingaan. Johnson richt zich volledig op een toekomst bij het Nederlands elftal.

De Reggae Boyz hebben al langer belangstelling voor Johnson. Vorig jaar werd hij ook al benaderd voor deelname aan de Concacaf O20 in Mexico. Omdat zijn moeder Jamaicaans is, komt de Amsterdammer in aanmerking om voor het Caribische land uit te komen. Volgens Ajax Showtime voelt Johnson zich vereerd door de interesse, maar heeft hij zijn zinnen gezet op Oranje.

De talentvolle speler heeft al meerdere interlands gespeeld voor Nederland O17 en O18 en is in beeld bij de KNVB. Een definitieve keuze voor Jamaica zou zijn internationale perspectief bij Oranje kunnen belemmeren. Daarnaast kijkt Johnson met ambitie naar zijn ontwikkeling bij Ajax.

Afgelopen seizoen was hij officieel nog speler van Ajax O19, maar Johnson maakte al elf optredens voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Volgend seizoen sluit hij naar verwachting definitief aan bij de selectie van Frank Peerenboom. Ook wordt er bij Ajax in de voorbereiding op het eerste elftal met belangstelling naar hem gekeken.